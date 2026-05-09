Карантин стал обязательным для более 10 пассажиров судна со вспышкой хантавируса

Суд в Испании обязал 14 испанцев в недельном карантине после прибытия из путешествия на судне MV Hondius. Они могли контактировать с хантавирусом.

Об этом сообщили в El Pais.

Что решили с карантином?

Центральный суд в Мадриде отменил предыдущее решение министра обороны Испании Маргариты Роблес о "добровольном" характере изоляции. Зато для 14 испанцев, что были на лайнере, обязательным стал карантин.

В документе говорится о том, что людей разместят в отдельных палатах Центрального оборонного госпиталя имени Гомеса Ульи в Мадриде. Они пробудут там не менее семи календарных дней.

Продолжительность карантина будет постоянно пересматриваться с учетом данных мониторинга и установленных характеристик риска как в Испании, так и на международном уровне,

– говорится в материале.

Как передает издание, пациентам проведут ПЦР-тестирование по прибытии и через неделю на карантине. В медучреждении им дважды будут измерять температуру тела и проверять возможные симптомы, в частности лихорадку, кашель или одышку.

Пациенты смогут пообщаться с близкими с помощью электронных средств связи. А в случае нарушения карантина предусмотрены санкции.

В то же время власти уверяют, что риск заражения населения – минимальный. Иностранцев с судна репатриируют в их страны, а граждан Испании доставят в Мадрид спецрейсами, чтобы избежать контакта с людьми на Канарских островах.

Люди протестуют из-за прибытия "зараженного судна"

В BBC сообщили, что правительство Испании договорилось со Всемирной организацией здравоохранения о предстоящей высадке пассажиров круизного лайнера MV Hondius в порту Гранадилья, что далеко от жилых районов на Тенерифе. В эти выходные, 9 или 10 мая, судно станет на якорь в море неподалеку, а его пассажиров доставят на архипелаг.

Решение испанского правительства вызвало волну протестов на Канарских островах. Работники портов свистели в свистки, включали вувузелы и размахивали флагами у здания парламента Канарских островов.

Издание передает, что испанцы были обеспокоены, что неизбежное прибытие судна может представлять риск для их здоровья. Некоторые даже угрожали заблокировать его.

Ранее госпитализировали еще человека с подозрением на хантавирус

Ранее сообщалось, что в Испании в больницу попала женщина с подозрением на хантавирус. Она летела одним рейсом, что и пассажирка MV Hondius, которая впоследствии умерла.

У госпитализированной были легкие респираторные симптомы, похожие на хантавирус. Врачи ждут результатов анализов, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.