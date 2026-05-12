Есть ли угроза вспышки пандемии?

Официальные лица здравоохранения уверяют, что риск пандемии в мире низкий.

Мы много раз повторяли один и тот же ответ. Это не очередной COVID. И риск для населения низкий. Поэтому они не должны бояться и не должны паниковать,
– сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напомним, что на борту были граждане Нидерландов, Индии, Германии, Аргентины, Бельгии, Греции, Португалии, Украины, Филиппин, Черногории и тому подобное.

Ежегодно из Аргентины и Чили, родины вируса, прибывает более 500 круизных судов, однако вспышка этой болезни никогда не случалась на европейской территории, поэтому вероятность того, что это произойдет в связи с этим судном, маловероятна,
– также заявили в министерстве здравоохранения Испании.

Представитель Центра общественного здоровья Николай Ганич в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что в Украине ежегодно фиксируют десятки случаев хантавирусной инфекции.

К примеру, в Хмельницкой инфекционной больнице с начала 2026 года было 2 случая заражения хантавирусной инфекцией. Пациенты перенесли болезнь в состоянии средней тяжести. Они уже завершили лечение.

Какие симптомы хантавируса?

Хантавирус распространяется при вдыхании загрязненных остатков помета грызунов.

Симптомы обычно проявляются через 1 – 8 недель после заражения. Специалисты Центра общественного здоровья МОЗ Украины рассказали, что хантавирусная инфекция может сопровождаться высокой температурой, сильной головной болью, тошнотой, болью в пояснице и проблемами с мочеиспусканием.

В тяжелых случаях могут начаться кровотечения, острое поражение почек или дыхательная недостаточность.

Один из самых тяжелых вариантов течения болезни сопровождается высокой температурой, сильным истощением, болью в мышцах и голове, а затем – серьезными нарушениями работы почек.

Другая форма инфекции сначала похожа на обычную вирусную болезнь, но через несколько дней может быстро перейти в тяжелое поражение легких. Начинается сильная одышка, накапливается жидкость в легких и развивается острая дыхательная недостаточность.

Сейчас специфического лечения или вакцины нет. Хотя ученые работают над несколькими подходами к вакцинации и терапии хантавирусов, но процесс затягивается из-за недостатка финансирования.