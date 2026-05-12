Мог заразиться на помойке на "краю света": что известно о "нулевом пациенте" с хантавирусом

Об этом пишет Unilad.

Смотрите также Хантавирус вызвал панику в мире: почему о нем снова заговорили и есть ли угроза для Украины

Где мог заразиться "нулевой пациент"?

Эксперты в области здравоохранения, которые отслеживают источник вспышки смертельного хантавируса, считают, что "нулевой пациент" мог прибыть из популярной туристической точки на конце света.

Речь идет о городе на юге Аргентины Ушуая. Это была конечная точка посадки туристов на круизный лайнер.

Где расположен город Ушуая: смотрите на карте

Ушуая – популярный туристический центр с впечатляющим пейзажами. Оттуда легко добраться до двух самых незанятых мест Земли – Антарктиды и Патагонии.

После вспышки хантавируса репутация города значительно упала. К тому же Огненная Земля – наименее населенная провинция Аргентины, где после добычи углеводородов и рыболовства туризм стал одним из главных источников дохода.

По мнению эпидемиологов, двое пассажиров побывали на свалке вблизи Ушуайи в надежде увидеть редких патагонских птиц, но один из них заразился андским штаммом вируса.

Справочно. Andes virus является единственным штаммом хантавируса, который может передавать от человека к человеку. Он очень редкий. Микробиолог доктор Густаво Паласиос рассказал CNN, что за всю историю было зарегистрировано лишь 3 000 случаев.



Андский вирус преимущественно встречается в Южной Америке и имеет высокий уровень смертности – от 20 до 40%.

Предполагают, что заражение произошло из-за пометов крыс на свалке. Аргентинские чиновники анонимно сообщили BBC, что пока это самая вероятная гипотеза. Впрочем, как отмечается, человек, которого считают "нулевым пациентом", на самом деле сменил много локаций, прежде чем сесть на MV Hondius.

Что говорят в Ушуае?

Местные недоброжелательно восприняли теорию, что хантавирус обнаружили у них.

Так, директор по эпидемиологии и охране окружающей среды в регионе Хуан Петрина заявил, что болезни в их местности нет.

На Огненной Земле у нас нет никаких случаев хантавируса в нашей истории,

– заверил он.

Петрина считает, что болезнь, скорее всего, возникла за более 1400 километров к северу.

Он отметил, что у регионов нет подвида длиннохвостой мыши, которая передает болезнь. Да и климатические условия не те.

А отдаленная география Ушуаи делает еще менее вероятным, что зараженные грызуны могли просто попасть в регион.

Кем оказался "нулевой пациент"?

"Нулевым пациентом" считают 70-летнего нидерландца Лео Схилпероорда. Он пробыл в Южной Америке несколько месяцев, а именно в Аргентину впервые прибыл в ноябре 2025 года.

Мужчина много путешествовал с женой, они были орнитологами.

7 января он пересек границу Чили на машине, проведя следующие 44 дня, осматривая достопримечательности в обеих странах, даже посетив Уругвай, прежде чем вернуться в Аргентину 27 марта.

Затем пара отправилась в Ушуайю, где 1 апреля села на круизный лайнер.

Собственно, супруги оказались теми двумя лицами, которые первыми умерли от болезни на лайнере. Третья умершая была гражданкой Германии.

"Согласно информации, предоставленной экспертами, которые поднялись на борт судна, гигиенические и экологические условия являются надлежащими, и они не обнаружили грызунов, поэтому передача через контакт с грызунами на борту маловероятна", – говорилось в отчете специалистов.