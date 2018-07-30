Happy KastaDay: глобальная летняя распродажа от "Каста" в честь 8-летия компании

Kasta празднует свое 8-летие глобальной летней распродажей Happy KastaDay – брендовые товары от 100 гривен, скидки – до 90%! Расширен ассортимент, открыты новые центры обслуживания с примерочными по всей Украине.

Интернет-магазин Kasta традиционно проводит масштабную летнюю распродажу в честь дня рождения компании. В этом году команда Kasta делает особый акцент на улучшенном ассортименте товаров по очень доступным ценам, а также специальных условиях доставки в отделения Kasta по всей Украине.

Миссия компании – постоянно удивлять клиентов, вводя инновации, делать онлайн-шопинг дешевле, удобнее, быстрее. Именно поэтому команда Kasta проводит традиционную сезонную распродажу Happy KastaDay с 2015 года. Так сложилось, что это событие совпадает с днем ​​рождения компании, которой в этом году исполняется 8 лет. Идеей для запуска проекта Happy KastaDay послужило желание команды еще лучше раскрыть преимущества онлайн-шоппинга для украинского потребителя. В этом году распродажа стартует 1 августа и продлится 2 дня.

Команда учла пожелания клиентов относительно ассортимента, брендов и категорий товаров, а также продолжительности акций и времени поступления выгодных предложений. Хедлайнерами распродажи станут товары H & M, Adidas, Chicco, Zara, L'Oreal, Colin's, Oodji, Bershka и многих других популярных брендов.

Владельцы карт лояльности Black получат бонусы, а также возможность принять участие в распродаже на 15 минут раньше других посетителей. Для пользователей мобильных устройств доступ к акциям будет так же открыт на 15 минут раньше. Дополнительную скидку в размере 8% получат клиенты, которые будут рассчитываться банковскими картами.

В этом году особое внимание команда "Касты" уделит доставке заказов. Во-первых, за счет расширения сети ЦОК (Центров Обслуживания Клиентов), которая активно расширяется и уже насчитывает 90 точек по всей Украине. Клиенты Kasta смогут выбрать ближайшее отделение и заказать туда доставку. Там же воспользоваться примерочными и в случае неудачного выбора модели или размера – сделать бесплатное возвращение неподходящих вещей и мгновенно получить денежные средства на банковскую карту. Во-вторых, в некоторых упакованных заказах, которые будут сделаны в день распродажи, клиентов ждут приятные подарки.

И напоследок важно отметить, что начатый в начале лета проект ренейминга компании завершился. modnaKasta успешно стала Kasta, изменив продуктовую стратегию с Fashion на lifestyle. Благодаря этому в 2018 году, кроме одежды, обуви и аксессуаров, на сайте будут представлены товары для комфортного стиля жизни из смежных категорий: косметика для ухода за лицом и телом, декоративная косметика, парфюмерия, мебель, товары для дома, бытовая химия, товары для спорта и туризма.