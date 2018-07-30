Happy KastaDay: глобальний літній розпродаж від "Каста" на честь 8-річчя компанії

Kasta святкує своє 8-річчя глобальним річним розпродажем Happy KastaDay – брендові товари від 100 гривень, знижки – до 90%! Розширено асортимент, відкрито нові центри обслуговування з примірочними по всій Україні.

Інтернет-магазин Kasta традиційно проводить масштабний літній розпродаж на честь дня народження компанії. Цього року команда Kasta робить особливий акцент на поліпшеному асортименті товарів за дуже доступними цінами, а також спеціальних умовах доставки до відділень Kasta по всій Україні.

Місія компанії – постійно дивувати клієнтів, запроваджуючи інновації, робити онлайн-шопінг дешевшим, зручнішим, швидшим. Саме тому команда Kasta проводить традиційний сезонний розпродаж Happy KastaDay з 2015 року. Так склалося, що ця подія збігається з днем ​​народження компанії, якій цього року виповнюється 8 років. Ідеєю для запуску проекту Happy KastaDay послужило бажання команди ще краще розкрити переваги онлайн-шопінгу для українського споживача. Цього року розпродаж стартує 1 серпня і триватиме 2 дні.

Команда врахувала побажання клієнтів щодо асортименту, брендів і категорій товарів, а також тривалості акцій і часу надходження вигідних пропозицій. Хедлайнерами розпродажу стануть товари H & M, Adidas, Chicco, Zara, L'Oreal, Colin's, Oodji, Bershka і багатьох інших популярних брендів.

Власники карт лояльності Black отримають бонуси, а також можливість взяти участь у розпродажі на 15 хвилин раніше за інших відвідувачів. Для користувачів мобільних пристроїв доступ до акцій буде так само відкрито на 15 хвилин раніше. Додаткову знижку в розмірі 8% отримають клієнти, які розраховуватимуться банківськими картами.

Цього року окрему увагу команда "Касти" приділить доставці замовлень. По-перше, за рахунок розширення мережі ЦОК (Центрів Обслуговування Клієнтів), яка активно розширюється і вже налічує 90 точок по всій Україні. Клієнти Kasta зможуть вибрати найближче відділення і замовити туди доставку. Там же скористатися примірочними і в разі невдалого вибору моделі або розміру - зробити безкоштовне повернення невідповідних речей і миттєво отримати грошові кошти на банківську карту. По-друге, в деяких упакованих замовленнях, які будуть зроблені в день розпродажу, клієнтів чекатимуть приємні подарунки.

І насамкінець важливо відзначити, що розпочатий на початку літа проект ренеймінгу компанії завершився. modnaKasta успішно стала Kasta, змінивши продуктову стратегію з Fashion на lifestyle. Завдяки цьому в 2018 році, крім одягу, взуття та аксесуарів, на сайті будуть представлені товари для комфортного стилю життя із суміжних категорій: косметика для догляду за обличчям і тілом, декоративна косметика, парфумерія, меблі, товари для дому, побутова хімія, товари для спорту і туризму.