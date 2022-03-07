Об этом на своей фейсбук-странице сообщил начальник следственного управления Сергей Болвинов.

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Штаб обороны Харьковской области сообщил, что двум пилотам сбитого самолета удалось катапультироваться, одного задержали, другого разыскивают.

Здания предприятий были повреждены. Погибшие и раненые на месте не обнаружены. Следователи отдела специальной полиции проводят осмотр места происшествия, материалы будут направлены в УСБУ,

– написал Болвинов.



В Харьковской области упал сбитый вражеский самолет: фото с места событий / Фото фейсбук Сергей Болвинов



В Харьковской области упал сбитый вражеский самолет: фото с места событий / Фото фейсбук Сергей Болвинов



В Харьковской области упал сбитый вражеский самолет: фото с места событий / Фото фейсбук Сергей Болвинов В Харьковской области упал сбитый вражеский самолет: фото с места событий / Фото фейсбук Сергей Болвинов

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