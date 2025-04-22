К сожалению, в результате враждебных действий есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные власти.

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Оккупанты массированно атаковали Харьков

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В Харькове днем 22 апреля прогремела целая серия взрывов. Город оказался под атакой вражеских беспилотников. Первые взрывы начали раздаваться еще около 1 часа дня.

Через несколько минут глава ОВА Олег Синегубов сообщил о попадании в городе. Вскоре стало известно и о пострадавших в результате вражеских ударов по городу.

Сначала было известно о 4 пострадавших, однако уже по состоянию на 14:02 количество пострадавших из-за массированной атаки Харькова вражескими БПЛА увеличилось.

Известно о том, что пострадали 7 человек.

Добавим, что согласно информации мэра Харькова Игоря Терехова ппод ударами оказались 4 района города. По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов.

Синегубов добавил, что в период с 12:55 до 13:36 зафиксирован массированный обстрел беспилотниками типа "Шахед" в четырех районах города Харьков: