По состоянию на сейчас уже известно о 4 погибших, среди которых 14-летняя девочка, а количество пострадавших с каждой минутой растет. Кроме того, в многоэтажке, в которую попали российские военные, произошел частичный обвал, передает 24 Канал.

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Жуткие последствия ударов по Харькову

Оккупанты ударили авиабомбами по Индустриальному и Немышлянскому районам Харькова. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура – образовательное учреждение и 12-этажный дом.

Известно, что в результате удара по подъезду многоэтажки под завалами оказались люди. Что самое жуткое – на опубликованных в сети кадрах слышно, как под завалами кричат пострадавшие.

Сейчас в многоэтажке вспыхнул масштабный пожар, дым от которого видно за сотни метров.

Обратите внимание! Ниже опубликован чувствительный контент. На кадрах – жуткие последствия атаки, крики людей и нецензурная лексика. Не рекомендуется к просмотру людям с чувствительной психикой и несовершеннолетним, 18+

Ужасные последствия атаки: смотрите видео

Пожар в многоэтажке: смотрите видео

Пожар во дворе, где было попадание: смотрите видео

Сейчас уже известно о десятках пострадавших. Однако под завалами еще есть люди. В сети появились видео, на которых слышны крики пострадавших.

После атаки слышны крики людей: смотрите видео

Крики людей, пострадавших от атаки: смотрите видео

Сейчас на месте работают спасатели. Они оказывают всю необходимую помощь.

Спасатели на месте атаки: смотрите видео

Жители дома показали место удара: смотрите видео

Сейчас во дворе многоэтажки также продолжают гореть машины. Из-за пожаров слышны взрывы, которые возникают, вероятно, в результате горения транспортных средств.

Пылают машины после атаки: смотрите видео

Пожары возле дома: смотрите видео

Известно, что россияне сбросили на Харьков 5 КАБов. Враг запустил авиабомбы с самолетов Су-34 в районе села Дубовое Белгородской области.