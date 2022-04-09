Мэр Харькова Игорь Терехов обратился к жителям города. Он призвал всех быть осмотрительными, ведь враг не только не прекращает обстрелы, но применяет новое оружие.

Читайте также Оккупанты готовятся к окружению зоны ООС, у них маленькие успехи на Харьковщине, – Арестович

Новые бомбы

По словам Терехова, городу пришлось столкнуться с новыми снарядами неприятеля, которые он ранее не использовал.

Российский агрессор спускает новые бомбы на парашютах. Я вас очень прошу – ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям,

– призвал Терехов.

Смотрите также – Россия хочет собрать еще 60 тысяч солдат на войну против Украины