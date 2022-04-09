Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до мешканців міста. Він закликав усіх бути обачними, адже ворог не лише не припиняє обстріли, а й застосовує нову зброю.

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Нові бомби

За словами Терехова, місту довелося стикнутися із новими снарядами ворога, яких він раніше не використовував.

Російський агресор спускає нові бомби на парашутах. Я вас дуже прошу – у жодному разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників,

– закликав Терехов.

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