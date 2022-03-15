В своем фейсбуке Национальная полиция Украины показала последствия сокрушительных разрушений Харькова. Обстрелы в городе не прекращаются ни днем, ни ночью.

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Уничтожено 600 домов, без крова тысячи человек

В полиции отмечают, что с начала войны России против Украины в Харькове разрушили 600 домов. В результате этого тысячи человек остались без жилья.

Так выглядит Харьков после "спасательной операции" оккупантов:

Несмотря на сложную ситуацию, горожане мужественно противостоят врагу. Сами же правоохранители пытаются помогать людям решать важные бытовые вопросы. В частности, сотрудники полиции ежедневно наведываются к местам, где харьковчане вынуждены скрываться от наземных и воздушных атак вражеской армии.

Вместе с волонтерами полицейские раздают людям продукты, лекарства и предметы гигиены.

Кроме того, патрульные наряды поддерживают порядок на улицах. Правоохранители пытаются оперативно реагировать на сообщения горожан о фактах мародерства, а также других преступлениях и правонарушениях.

Сегодня вся страна гордится героизмом и стойкостью харьковчан. Так держать, родной Харьков! Врагу никогда не одолеть нашу жажду свободы и независимости. Вместе мы едины и непобедимы!

Харьков – это Украина!,

– отмечают в полиции.

Результаты обстрелов Харькова 14 марта – смотрите видео: