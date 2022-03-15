Об этом Вадим Денисенко рассказал в эфире телеканала "Рада". Он также отметил, что в городе не утихают ни обстрелы, ни пожары.

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Харьков разрушают по прямому указанию Путина

Самая болезненная наша точка – город Харьков. В Харькове – катастрофа. Сегодня снова были обстрелы, снова были пожары, снова разрушается город по прямому указанию Владимира Путина,

– подчеркнул он.

Также советник министра отметил, что под утро были обстрелы Киева. Кроме того, вражеские войска попали в один из промышленных объектов в Шостке. В настоящее время спасатели уже работают на месте и тушат пожар.

Вадим Денисенко также отметил, что в Сумской области пока не согласованы гуманитарные коридоры. Существует высокая вероятность, что оккупанты будут предлагать эвакуацию, чтобы:

вывезти людей в Россию,

прикрываться ими, как "живым щитом".

Поэтому горожан он попросил ожидать официального сообщения от власти.

Результаты обстрелов Харькова 14 марта – смотрите видео: