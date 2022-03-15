Про це Вадим Денисенко розповів в ефірі телеканалу "Рада". Він також зазначив, що в місті не вщухають ані обстріли, ані пожежі.

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Харків руйнують за прямою вказівкою Путіна

Найболючіша наша точка – місто Харків. У Харкові – катастрофа. Сьогодні знову були обстріли, знову були пожежі, знову руйнується місто за прямою вказівкою Володимира Путіна,

– підкреслив він.

Також радник міністра зазначив, що під ранок були обстріли Києва. Крім того, ворожі війська влучили в один із промислових об'єктів у Шостці. Наразі рятувальники вже працюють на місці та гасять пожежу.

Вадим Денисенко також наголосив на тому, що у Сумщині поки не погоджені гуманітарні коридори. Існує висока ймовірність, що окупанти пропонуватимуть евакуацію, щоб:

вивезти людей до Росії,

прикриватися ними, наче "живим щитом".

Тож містян він попросив очікувати на офіційне повідомлення від влади.

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