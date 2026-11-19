Об этом мэр Харькова, председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов рассказал в интервью "Главкому".

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Что известно о харьковской модели?

По его словам, близость к фронту и частые российские обстрелы заставили Харьков быстро внедрять новые меры по защите жителей и совершенствовать уже существующие.

Харьков из-за своего географического положения и интенсивности обстрелов был вынужден значительно быстрее находить новые решения. И сегодня у нас есть опыт, который действительно может быть полезен для всей страны– отметил Терехов.

В Харькове внедрили специальную систему видеонаблюдения, которая помогает городским службам определить место удара примерно за 30 секунд. Раньше на это могло уйти до пяти минут.

По словам мэра Харькова, информацию о месте удара сразу передают соответствующим службам. По его словам, городские службы могут прибыть туда уже через пять-шесть минут.

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Работу служб после удара координирует городской Ситуационный центр. Спасатели проводят поисковые работы, медики оказывают помощь пострадавшим, а полиция обеспечивает безопасность на месте. Коммунальщики перекрывают поврежденные сети, расчищают проезды и устраняют аварии. Для оперативной связи службы используют специальные радиостанции, в частности когда существует угроза повторного удара.

По словам Терехова, харьковская система гражданской защиты охватывает как реагирование на обстрелы, так и подготовку города к ним.

Наш стандарт безопасности не ограничивается работой Ситуационного центра. Это также укрытия, запасы необходимого оборудования и материалов, автономное энергоснабжение, подготовка специалистов и регулярные учения. Все это позволяет городу не растеряться в критический момент, а действовать по заранее отработанному плану– пояснил он.

Игорь Терехов считает, что опыт Харькова стоит использовать для укрепления гражданской защиты в других украинских общинах с учетом потребностей и возможностей каждой из них. По его словам, наработки города за годы войны могут помочь спасать жизни, а система гражданской защиты должна быть одинаково надежной в населенных пунктах любого размера.