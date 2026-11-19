Про це мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов розповів в інтерв’ю "Главкому".

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Що відомо про харківську модель?

За його словами, близькість до фронту й часті російські обстріли змусили Харків швидко впроваджувати нові заходи для захисту мешканців і вдосконалювати вже наявні.

Харків через своє географічне розташування та інтенсивність обстрілів був змушений значно швидше знаходити нові рішення. І сьогодні ми маємо досвід, який справді може бути корисним для всієї країни– зазначив Терехов.

У Харкові запровадили спеціальну систему відеоспостереження, яка допомагає міським службам визначити місце удару приблизно за 30 секунд. Раніше на це могло піти до п’яти хвилин.

За словами мера Харкова, інформацію про місце удару одразу передають відповідним службам, тож міські служби можуть прибути туди вже за п’ять-шість хвилин.

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Роботу служб після удару координує міський Ситуаційний центр. Рятувальники проводять пошукові роботи, медики надають допомогу постраждалим, а поліція забезпечує безпеку на місці. Комунальники перекривають пошкоджені мережі, розчищають проїзди й ліквідовують аварії. Для оперативного зв’язку служби користуються спеціальними радіостанціями, зокрема коли є загроза повторного удару.

За словами Терехова, харківська система цивільного захисту охоплює як реагування на обстріли, так і підготовку міста до них.

Наш безпековий стандарт не обмежується роботою Ситуаційного центру. Це також укриття, резерви необхідного обладнання та матеріалів, автономне енергоживлення, підготовка фахівців і регулярні навчання. Усе, що дозволяє місту не розгубитися в критичний момент, а діяти за відпрацьованим заздалегідь планом– пояснив він.

Ігор Терехов вважає, що досвід Харкова варто використати для посилення цивільного захисту в інших українських громадах, враховуючи потреби й можливості кожної з них. За його словами, напрацювання міста за роки війни можуть допомогти рятувати життя, а система цивільного захисту має бути однаково надійною в населених пунктах будь-якого розміру.