Из-за угрозы очередной атаки российских захватчиков в Харькове снова взвыли сирены.

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На Харьковщине – воздушная тревога

О воздушной тревоге в Харькове и всей области известили 14 марта, в 13:36. Местных жителей призывают спуститься в укрытие и оставаться там до сигнала об отмене тревоги.

Напомним, советник главы Офиса Президента Алексей Арестович ранее заявил, что за Киев, Сумы, Чернигов и Харьков уже можно вообще не беспокоиться. Ведь противник определился с направлениями основных усилий – это зона ООС.

Ознакомьтесь – Арестович считает, что за Харьков не нужно волноваться: смотрите видео