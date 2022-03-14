Через загрозу чергової атаки російських загарбників у Харкові знову завили сирени.

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На Харківщині – повітряна тривога

Про повітряну тривогу у Харкові та всій області сповістили 14 березня, о 13:36. Місцевих жителів закликають спуститися в укриття та залишатися там до сигналу про скасування тривоги.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович раніше заявив, що за Київ, Суми, Чернігів і Харків вже можна взагалі не хвилюватись. Адже противник визначився з напрямками основних зусиль – це зона ООС.

Ознайомтеся – Арестович вважає, що за Харків не треба хвилюватися: дивіться відео