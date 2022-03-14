Кількість постраждалих наразі встановлюється. На місці працює ДСНС та слідчі.

До теми 15-річна дівчина загинула внаслідок обстрілу в Дергачах на Харківщині

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області каже, що місто орки перетворюють у руїни, але Україна все відбудує.



Окупанти обстріляли житловий будинок у Харкові / Фото поліції

У поліції додають, що ворог посилив інтенсивність обстрілів Харкова та населених пунктів області. Зокрема, 14 березня була складна ніч в регіоні. Російські окупанти без зупинки гатили по житлових кварталах, лікарнях, об’єктах інфраструктури та промисловості.

Наслідки обстрілу житлового будинку біля Харківської ОДА: відео



У ДСНС повідомили, що внаслідок авіаудару чотириповерховий житловий будинок завалився. Рятувальники розбирають завали.

Будинок внаслідок обстрілів завалився / Відео ДСНС



До слова, впродовж останньої доби вороги продовжували обстрілювати житлові масиви Харківщини. Рятувальникам доводилося уже 42 рази виїжджати, щоб гасити пожежі.

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