Окупанти сконцентрували свою увагу на зоні ООС. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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"Київ, Чернігів, Суми, Харків – вже можна не хвилюватися взагалі. Противник визначився з напрямками основних зусиль – це зона ООС", – наголосив Арестович.

Окупанти сконцентрували увагу на Маріуполі та Миколаєві

За його словами, окупанти намагаються скупчити свої війська біля Маріуполя та Миколаєва. "Знімають резерви з Сум, з-під Чернігова – все кидають туди, аби мати успіх", – пояснив він.

Однак, як зауважив радник глави ОП, можливі окремі обстріли як, наприклад, на Оболоні в Києві.

Що відомо про обстріл на Оболоні

Російські військові 14 березня обстріляли житловий будинок в Оболонському районі Києва. Пошуки жертв та постраждалих ще тривають.

Однак відомо, що загинули щонайменше 2 людини, евакуювали понад 60 людей. У ДСНС показали наслідки обстрілу окупантами.