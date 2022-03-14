У Державній службі з надзвичайних ситуацій показали, як боролися з наслідками обстрілу від росіян. Вони опублікували відео, де видно масштаби руйнувань.

До теми Внаслідок потрапляння снаряду у будинок на Оболоні у Києві загинуло щонайменше 2 людини

Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу. Також вони на місці надавали людям допомогу.

Як працюють рятувальники: дивіться відео

Деталі обстрілу

Повідомлення про пожежу в обстріляному будинку надійшло до ДСНС о 5:09 14 березня. Трьох людей вдалося госпіталізувати. Ще для 9 рятувальники надали допомогу на місці та евакуювали 63 особи. Проте пошуки жертв та постраждалих ще тривають.