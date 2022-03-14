В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали, как боролись с последствиями обстрелов от россиян. Они опубликовали видео, где видны масштабы разрушений.

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Пожарным удалось ликвидировать пожар. Также они на месте оказывали людям помощь.

Как работают спасатели: смотрите видео

Детали обстрела

Сообщение о пожаре в обстрелянном доме поступило в ГСЧС в 5:09 14 марта. Трех человек удалось госпитализировать. Еще для 9 спасатели оказали помощь на месте и эвакуировали 63 человека. Однако поиски жертв и пострадавших продолжаются.