Оккупанты частично разрушили трехэтажное здание медучреждения в Харькове. Заметим, что в результате российских обстрелов есть жертва и раненые.

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Террористы снова атаковали мединфраструктуру

Россияне нанесли два ракетных удара по центральной части Харькова. Прилетело в здание медучреждения, которое не работало. Ракета частично разрушила его. К месту происшествия направили экстренные службы.

Когда пожарные прибыли на место, обнаружили несколько очагов возгорания в двух зданиях. Общая площадь пожара – около 60 квадратных метров.

Оккупанты ударили по зданию больницы / Фото Минздрава, Суспильного

Кроме того, зафиксированы разрушения и повреждения жилых и других зданий, уничтожены или повреждены 17 транспортных средств. Работники ГСЧС спасли 1 женщину, 30 человек эвакуировали.

Обстрел медучреждения уже прокомментировали в Министерстве здравоохранения.

Ночью террористы снова атаковали медицинскую инфраструктуру. Во время ракетной атаки на Харьков повреждено медучреждение. 9 человек получили ранения. Всего в эту ночь в Харькове 16 пострадавших, которые были госпитализированы,

– сообщили в Минздраве.

К слову, спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что пострадала частная клиника. В момент ракетного удара не работала.

В Харькове есть жертва в результате ракетного удара