Враг атаковал Харьков двумя ракетами С-300 около 22:00. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура и частное медицинское учреждение.

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Сколько пострадавших в результате атаки

По состоянию на 09:30 известно о 17 пострадавших – все гражданские люди. Среди них 16 женщин от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. В настоящее время 14 пострадавших находятся в больнице, трое раненых получили помощь на месте и отказались от госпитализации.

Состояние одной пострадавшей медики оценивают как крайне тяжелое. 43-летняя женщина получила тяжелое проникающее ранение. В тяжелом состоянии также 39-летняя раненая. Состояние других пострадавших медики оценивают как среднее и легкое.

Следует отметить, что с места ракетного удара спасатели также эвакуировали 30 человек. Сейчас идет разбор завалов и устранение последствий вражеской атаки.

Что известно о ракетном ударе по Харькову

Вечером 16 января в Харькове прогремели мощные взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Через несколько секунд раздались взрывы. Как пояснил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, россияне запустили 2 зенитные управляемые ракеты С-300, летящие по баллистической траектории. Поскольку враг запускает их с территории Белгородской области, то в Харьков ракеты долетают за 30 – 40 секунд.

Под ударом оказалась гражданская инфраструктура и здание частного медицинского учреждения в городе. В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, а также уничтожены 14 автомобилей.

Враг продолжает террор Харьковщины

Российские военные не перестают обстреливать Харьковщину. Так, за прошедшие сутки под артиллерийским и минометным огнем врага оказались более 22 населенных пунктов области. Также оккупанты нанесли авиационный удар по городу Волчанск.

В результате постоянных обстрелов повреждены дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В ОВА также добавили, что в настоящее время на Купянском направлении наблюдается ослабление штурмовых действий врагом. Однако это не означает, что оккупанты отказались от своих планов, поэтому ВСУ продолжают контролировать ситуацию.