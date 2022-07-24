Об этом 24 июля написал мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что целями оккупантов становятся жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и другие гражданские объекты.

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"Но самое страшное – остановки общественного транспорта. Именно туда оккупант бил утром среды и четверга", – сказал мэр.

Ребенок, раненный на остановке, выздоравливает

По словам Терехова, россияне обстреливали город, когда харьковчане спешат на работу. В четверг, 21 июля, захватчики ранили 23 человека и убили троих. Также в среду, 20 июля, ранили троих человек и убили также троих. Среди них был 13-летний мальчик.

"Самое страшное для родителей – хоронить своих детей! Слава Богу, что его 15-летней сестре, которая была с ним на остановке и была ранена, лучше и врачи надеются на ее скорейшее выздоровление", – сказал Терехов.

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Самый безопасный вид транспорта

Городской голова подчеркнул, что российский террор будет продолжаться и дальше. Поэтому людям необходимо составить график передвижения по городу, чтобы уменьшить утренние поездки наземным транспортом.

Наша главная задача сейчас – выжить и жить. Как можно чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодняшний день это самый безопасный способ передвижения,

– подчеркнул мэр.

Он добавил, что когда людям нужна помощь или продукты, то следует обращаться в соцзащиту и волонтерские организации.

Молился возле сына

Отец 13-летнего подростка Дмитрия находился у тела ребенка. Он держал мальчика за руку и молился. Мужчину успокаивала полицейская.

Ребенок оказался сыном украинской шахматистки Виктории Кубаты. Дмитрий просто ждал общественного транспорта на остановке.

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