О прибытии дополнительного вооружения наших героев стало известно вечером 27 февраля. Все эти противотанковые средства направили в Украину ее международные партнеры.

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Провели спецоперацию для завоза в город

Сложность перевозки заключалась в том, что груз пришел колонной из-за границы и был перегружен в гражданские грузовики. Его завозили в город с большой опасностью.

Маскировка была необходима, чтобы груз доехал целым до наших бойцов. Его ведь могла атаковать авиация оккупантов. Также была угроза захвата диверсионными группами.

Ибо враг должен знать, когда он будет ехать на Харьков, что под каждым кустом, есть вероятность встретить нашего гранатометчика. И еще. Мы знаем, что русские солдаты знают, что пришли убивать украинцев, а не на учения. Поэтому жалости не будет,

– добавил Роман Доник.

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Читайте текст сообщения Романа Доника:

Уже можно об этом говорить. В Харьков вошел долгожданный конвой. Противотанковые средства NLAW, SMAW-D, Javelin от союзников. ПЗРК Stinger и очень много всяких вкусных приправ для жареных асвабателей. Счет идет на сотни штук каждой номенклатуры. Сложность заключалась в том, что груз пришел колонной из-за границы, был перегружен в гражданские грузовики (чтобы не побили авиацией и ракетами и не захватили ДРГ), и с большой опасностью доставлен в город. Сейчас формируются мобильные группы истребителей танков и всякого металлического металлолома из РФ. Уже идет обучение пользователей. Почему пишу об этом? Потому что это уже не секрет.

Ибо враг должен знать, когда он будет ехать на Харьков, что под каждым кустом, есть вероятность встретить нашего гранатометчика. И еще. Мы знаем, что русские солдаты знают, что пришли убивать Украинцев, а не на учения. Поэтому жалости не будет.