Про прибуття додаткового озброєння наших героїв стало відомо ввечері 27 лютого. Всі ці протитанкові засоби надіслали в Україну її міжнародні партнери.

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Провели спецоперацію для завезення в місто

Про надходження збройного підсилення нашого війська повідомив український захисник Роман Донік. Він зауважив, що в Харкові вже почалося формування мобільних бригад, які будуть ефективно знищувати всю техніку російської орди.

Складність перевезення полягала в тому, що вантаж прийшов колоною з-за кордону й був перевантажений в цивільні вантажівки. Його завозили до міста з великою небезпекою.

Маскування було необхідне, щоб вантаж доїхав цілим до наших бійців. Адже його могла атакувати авіація окупантів. Також була загроза захоплення диверсійними групами.

Бо ворог повинен знати, коли він буде їхати на Харків, що під кожним кущем, є вірогідність зустріти нашого гранатометника. І ще. Ми знаємо що російські солдати знають, що прийшли вбивати Українців, а не навчання. Тому жалю не буде,

– додав Роман Донік.

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Читайте текст допису Романа Доніка:

Вже можна про це казати. В Харків зайшов довгоочікуваний конвой. Протитанкові засоби NLAW, SMAW-D, Javelin від союзників. ПЗРК Stinger і дуже багато всяких смачних приправ для смажених асвабадітєлей. Рахунок йде на сотні штук кожної номенклатури. Складність була в тому, що вантаж прийшов колоною з за кордону, був перевантажений в цивільні вантажівки (щоб не побили авіацією та ракетами й не захопили ДРГ), та з великою небезпекою доставлений в місто. Зараз формуються мобільні групи винищувачів танків та всякого металевого брухту з РФ. Вже йде навчання користувачів. Чому пишу про це? Бо це вже не таємниця.

Бо ворог повинен знати, коли він буде їхати на Харків, що під кожним кущем, є вірогідність зустріти нашого гранатометника. І ще. Ми знаємо що російські солдати знають, що прийшли вбивати Українців, а не навчання. Тому жалю не буде.