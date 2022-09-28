О смерти ученого сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, значимость и влияние ученого-правоведа трудно переоценить как для Харькова, так и для всей Украины.

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Один из создателей Харьковской юридической школы, известной не только в Украине, но и за рубежом. Человек, много лет являвшийся членом исполкома Харьковского городского совета. Человек, к мнению которого прислушались президенты Украины и премьер-министры. Человек, которого лично мне будет не хватать,

– поделился Терехов.

Мэр Харькова заверил, что в ближайшие дни сделают все необходимое, чтобы достойно провести его в последний путь.

Также Терехов выразил соболезнования родным, близким, друзьям Василия Яковлевича и самому Харькову, потому что "ушла целая эпоха жизни города".

Жизненный путь ученого

Покойному было 82 года. Родом он был из Полтавы. При жизни стал почётным президентом Национальной академии правовых наук Украины, академиком НАН Украины. Герой Украины, полный кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.

Таций был автором более 350 научных работ, в том числе более 30 монографий, учебных пособий и учебников. Они внесли значительный вклад в развитие юридической науки. Его труды посвящены исследованию фундаментальных проблем уголовного права, проблемам теории государства и права, конституционного права.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким ученого Василия Тация.

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