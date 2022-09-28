Про смерть науковця повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, значущість та вплив вченого-правознавця важко переоцінити як для Харкова, так і для всієї України.
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Один із творців Харківської юридичної школи, відомої не лише в Україні, а й за її межами. Людина, яка багато років була членом виконкому Харківської міської ради. Людина, до думки якої дослухалися президенти України та прем'єр-міністри. Людина, якої особисто мені не вистачатиме,
– поділився Терехов.
Мер Харкова запевнив, що найближчими днями зроблять все необхідне, щоби гідно провести його в останній шлях.
Також Терехов висловив співчуття рідним, близьким, друзям Василя Яковича і самому Харкову, бо "пішла ціла епоха життя міста".
Життєвий шлях вченого
Покійному було 82 роки. Родом він був з Полтави. За життя став почесним президентом Національної академії правових наук України, академіком НАН України. Герой України, повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого.
Тацій був автором понад 350 наукових праць, у тому числі більше 30 монографій, навчальних посібників та підручників. Вони зробили значний внесок у розвиток юридичної науки. Його праці присвячені дослідженню фундаментальних проблем кримінального права, проблемам теорії держави та права, конституційного права.
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