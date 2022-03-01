Сирены включили около 8:10 1 марта. Об этом сообщил Департамент гражданской защиты.

Обратите внимание В разных районах Харькова возобновились взрывы

Заметим, как только вы услышали сигнал сирен, необходимо срочно уходить в укрытие. В то же время важно не забыть выключить в доме газ и свет.

Не забывайте помогать людям с инвалидностью и пенсионерам, которым может быть сложно спуститься в укрытие.

Напомним, что в разных районах города 1 марта возобновились взрывы. На дорогах от снарядов начали образовываться ямы.

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