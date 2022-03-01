Сирени увімкнули приблизно о 8:10 1 березня. Про це повідомив Департамент цивільного захисту.

Зверніть увагу У різних районах Харкова поновилися вибухи

Зауважимо, щойно ви почули сигнал сирен, необхідно терміново йти в укриття. Водночас важливо не забути вимкнути в будинку газ і світло.

Не забувайте допомагати людям з інвалідністю та пенсіонерам, яким може бути важко спуститися в укриття.

Нагадаємо, що в різних районах міста 1 березня поновились вибухи. На дорогах від снарядів почали утворюватися провалля.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!



Які ліки взяти з собою у сховище / Інфографіка 24 каналу