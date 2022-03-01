У житлових районах вулиць Ахсарова та Холодної гори на дорогах утворились величезні провалля від російських снарядів.
Важливо Окупанти перетворили все на руїни: наслідки обстрілів передмістя Харкова
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Окупанти у ніч проти 1 березня нещадно обстрілювали Харків. Місто вже п'яту добу мужньо стоїть проти навали загарбників.
Джерело:"Суспільне Харків"
У житлових районах вулиць Ахсарова та Холодної гори на дорогах утворились величезні провалля від російських снарядів.
Важливо Окупанти перетворили все на руїни: наслідки обстрілів передмістя Харкова
Доповнюємо…