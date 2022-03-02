Количество вагонов увеличат 3 марта
В "Укрзалізниці" обратились к харьковчанам, призвав местных "держаться". В УЗ сообщили, что готовят гораздо больше вагонов для эвакуации населения.
Достойно внимания В Харькове организовали эвакуацию людей: фото и видео с переполненного вокзала
Сообщается, на 3 марта готовят больше вагонов со всей страны. В то же время 2 марта из Харькова должны были выехать 3 поезда Hyundai:
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Заметим, что русский враг жестоко расправляется с мирным населением Украины. Оккупанты бьют огнем харьковчан на перроне вокзала.
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