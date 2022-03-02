Кількість вагонів збільшать 3 березня

В Укрзалізниці звернулися до харків'ян, закликавши місцевих "триматися". В УЗ повідомили, що готують набагато більше вагонів для евакуації населення.

Варте уваги У Харкові організували евакуацію людей: фото та відео з переповненого вокзалу

Повідомляється, на 3-е березня готують більше вагонів з усієї країни. Водночас 2-го березня з Харкова мали виїхати 3 потяги Hyundai:

о 20:15

о 20:30

о 22:15

Зауважимо, що російський ворог жорстоко розправляється з мирним населенням України. Окупанти б'ють вогнем харків'ян на пероні вокзалу.



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