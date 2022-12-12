В домах, которые возможно отремонтировать, продолжаются строительные работы, но некоторые, к сожалению, восстановить уже не удастся из-за значительных повреждений. Об этом сообщает корреспондентка 24 канала в Харькове Анна Черненко.
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Как происходит восстановление
Строители пытаются восстановить поврежденные многоэтажки. Сам процесс напоминает сбор и разбор конструктора. Сначала снимаются поврежденные элементы, затем строители начинают отстраивать уже новые конструкции.
По словам корреспондентки, некоторые люди при разных обстоятельствах продолжают жить в домах, которые находятся в процессе восстановления, то есть части дома может не быть, но в уцелевших частях могут жить люди.
Как в Харькове восстанавливают разрушенные многоэтажки: смотрите видео
Опыт для строителей
Таковы работы для строителей в новинку, поскольку раньше никто такого не делал, а теперь приходится учиться, чтобы вернуть людям разрушенное жилье в результате российской войны.
Последние события Харьковщины: что известно
- Харьковская область постоянно подвергается обстрелам российских оккупантов. В основном, враг наносит удары по Купянскому и Чугуевскому районам.
- В Харькове подсчитали приблизительную сумму ущерба, понесенного городом из-за Россиии. Так, город потерял сотни домов, из более сотни детских садов, десятки медицинских учреждений и 109 школ. Общая стоимость потерь оценивается в 9 миллиардов долларов.
- Городского голову Харькова Игоря Терехова оштрафовали за общение на русском языке в эфире телемарафона.
- 10 декабря СБУ провела обыск в храмах УПЦ МП в Харькове. Обыски направлены на противодействие подрывной деятельности российских спецслужб. В общей сложности был проведен обыск в 14 храмах.