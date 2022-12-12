В домах, которые возможно отремонтировать, продолжаются строительные работы, но некоторые, к сожалению, восстановить уже не удастся из-за значительных повреждений. Об этом сообщает корреспондентка 24 канала в Харькове Анна Черненко.

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Как происходит восстановление

Строители пытаются восстановить поврежденные многоэтажки. Сам процесс напоминает сбор и разбор конструктора. Сначала снимаются поврежденные элементы, затем строители начинают отстраивать уже новые конструкции.

По словам корреспондентки, некоторые люди при разных обстоятельствах продолжают жить в домах, которые находятся в процессе восстановления, то есть части дома может не быть, но в уцелевших частях могут жить люди.

Как в Харькове восстанавливают разрушенные многоэтажки: смотрите видео

Опыт для строителей

Таковы работы для строителей в новинку, поскольку раньше никто такого не делал, а теперь приходится учиться, чтобы вернуть людям разрушенное жилье в результате российской войны.

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