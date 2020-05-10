В Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил девушку: ее доставали из-под колес (18+)

В Харькове в районе Журавлевка на улице Герои труда произошло жуткое ДТП. Здесь, по предварительной информации, Lexus на пешеходном переходе наехал на девушку. Пострадавшую пришлось доставать из-под колес авто.

Кроме того, после в Lexus врезались еще три машины, поскольку они не успели вовремя затормозить. Как видно из кадров, которые опубликовали в сети, на дороге можно заметить большой тормозной путь. Об этом пишет телеграм-канал "ХС | Харьков".

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По данным ресурса, возле места ДТП проезжала бригада медиков, поэтому потерпевшая девушка получила необходимую помощь спустя несколько мгновений после инцидента. На месте сейчас работают реанимация и полиция.

ДТП на Героев труда в Харькове: смотрите видео с места инцидента

Кроме того, из-под колес автомобиля девушку помогли достать неравнодушные водители. Они, в частности, подняли авто и отодвинули его.

Смотрите видео, как потерпевшую девушку доставали из-под авто

Известно, что девушка сейчас находится в тяжелом состоянии. К счастью, она осталась жива.

Место ДТП на Героев труда в Харькове (Фото: телеграм каналы "Харьков 1654" и "ХС | Харьков")

К слову, накануне в Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих воинской части А 1119. Произошло это после того, как автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.