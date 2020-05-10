Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

В Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил девушку: ее доставали из-под колес (18+)

- Читати новину українською
Страшное ДТП в Харькове: авто на пешеходном переходе сбило девушку – ее доставали из-под колес
Страшное ДТП в Харькове: авто на пешеходном переходе сбило девушку - ее доставали из-под колес / Телеграм-канал "Харьков 1654"

В Харькове в районе Журавлевка на улице Герои труда произошло жуткое ДТП. Здесь, по предварительной информации, Lexus на пешеходном переходе наехал на девушку. Пострадавшую пришлось доставать из-под колес авто.

Кроме того, после в Lexus врезались еще три машины, поскольку они не успели вовремя затормозить. Как видно из кадров, которые опубликовали в сети, на дороге можно заметить большой тормозной путь. Об этом пишет телеграм-канал "ХС | Харьков".

Обратите внимание Смертельная авария с украинцами под Смоленском: подробности и фото

По данным ресурса, возле места ДТП проезжала бригада медиков, поэтому потерпевшая девушка получила необходимую помощь спустя несколько мгновений после инцидента. На месте сейчас работают реанимация и полиция.

ДТП на Героев труда в Харькове: смотрите видео с места инцидента

Кроме того, из-под колес автомобиля девушку помогли достать неравнодушные водители. Они, в частности, подняли авто и отодвинули его.

Смотрите видео, как потерпевшую девушку доставали из-под авто

Известно, что девушка сейчас находится в тяжелом состоянии. К счастью, она осталась жива.

Место ДТП на Героев труда в Харькове (Фото: телеграм каналы "Харьков 1654" и "ХС | Харьков")

К слову, накануне в Винницкой области в ДТП погибли трое военнослужащих воинской части А 1119. Произошло это после того, как автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Постраждалі Криминальные новости Новости Харькова Аварии и ДТП Новости Украины
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
сегодня , 19:30 Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
Марія Лелека
Как уберечь детей от криминального мира?
сегодня , 16:00 Как уберечь детей от криминального мира?
Фундація DEJURE
Союз зла: Росія та Китай об'єдналися проти світової демократії
сегодня , 12:00 Союз зла: Росія та Китай об'єдналися проти світової демократії
Артур Харитонов