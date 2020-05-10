Смертельная авария с украинцами под Смоленском: подробности и фото

В Смоленской области России вблизи города Вязьма произошло тройное ДТП в ночь на 10 мая. В нем погиб украинец, еще трое граждан Украины пострадали.

На дороге столкнулись сразу три автомобиля: Chevrolet Cruze, Mazda и Lada Kalina. Вероятно, именно в последнем и находились украинцы, поскольку местные СМИ пишут, что погиб пассажир, сидевший на переднем сиденье этого автомобиля. Директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев уже подтвердил смерть украинца в комментарии Интерфакс-Украина.

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В городе Вязьма Смоленской области произошло ДТП. По информации Главного управления МЧС России по Смоленской области, в результате аварии погиб 1 гражданин Украины и 3 украинцев получили телесные повреждения. Тело погибшего доставили в Вяземскую центральную районную больницу,

– рассказал он.

По словам Погорельцева, один пострадавший получил легкие травмы, еще один украинец – средние, а вот третий – в тяжелом состоянии, он находится в реанимации местной больницы.



Место страшного ДТП с украинцами в Вязьме

Сейчас посольство Украины в РФ держит на контроле эту ситуацию и пытается разыскать родственников погибшего и пострадавших украинцев.

Как информируют российские СМИ, пострадавших в аварии пришлось буквально вырезать из смятой машины спецоборудованием.



В результате лобового столкновения авто с украинцами смяло / Скриншот с видео

По словам очевидцев, в аварии виноват водитель иномарки Chevrolet. Он якобы был пьян и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с Lada Kalina.

Вязьма на карте России: