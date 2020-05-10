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Смертельна аварія з українцями під Смоленськом: подробиці та фото

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Аварія з українцями під Смоленськом 10.05. 2020: подробиці й фото
Місце аварії з українцяіми під Смоленськом / Скриншот із відео

У Смоленській області Росії поблизу міста Вязьма сталася потрійна ДТП в ніч проти 10 травня. У ній загинув українець, ще троє громадян України постраждали.

На дорозі зіткнулися відразу три автівки: Chevrolet Cruze, Mazda і Lada Kalina. Ймовірно, саме в останній і перебували українці, оскільки місцеві ЗМІ пишуть, що загинув пасажир, що сидів на передньому сидінні цього автомобіля. Директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев вже підтвердив смерть українця у коментарі Інтерфакс-Україна.

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У місті Вязьма Смоленської області сталася ДТП. За інформацією Головного управління МНС Росії у Смоленській області, в результаті аварії загинув 1 громадянин України та 3 українців отримали тілесні ушкодження. Тіло загиблого доправили до Вяземської центральної районної лікарні,
– розповів він.

За словами Погорельцева, один постраждалий отримав легкі травми, ще один українець – середні, а ось третій – у важкому стані, він перебуває у реанімації місцевої лікарні.

ДТП
Місце страшної ДТП з українцями у Вязьмі

Наразі посольство України у РФ тримає на контролі цю ситуацію і намагається розшукати родичів загиблого та постраждалих українців.

Як інформують російські ЗМІ, потерпілих в аварії довелося буквально вирізати з зім’ятої автівки спецобладнанням.

ДТП
В результаті лобового зіткнення авто з українцями зім'яло / Скриншот із відео

За словами очевидців, в аварії винен водій іномарки Chevrolet. Він начебто був п’яний та виїхав на зустрічну смугу, де здійснив лобове зіткнення з Lada Kalina.

Вязьма на мапі Росії:

 

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: МЗС України Постраждалі Жертви Новини Росії Новини України Аварії та ДТП
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