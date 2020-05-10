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Трагічна ДТП на Вінниччині: загинули троє молодих військових – фото

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ДТП у Вінницькій області 9 травня - загинули військові
Смертельна ДТП у Вінницькій області / vn.npu.gov.ua

На Вінниччині 9 травня в ДТП загинули троє військовослужбовців військової частини А 1119. Аварія сталася між селами Нападівка та Люлинці Калинівського району.

Пресслужба поліції Вінницької області зазначила, що ДТП трапилась близько 22 години. 

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Що відомо про обставини аварії

  • Автомобіль Mercedes-Benz Vito з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом. Водій, його 27-річний пасажир та 28-річна жінка від отриманих травм на місці події. Усі вони були військовослужбовцями військової частини А 1119.
  • 20-річна дівчина з цього ж автомобіля у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Калинівської районної лікарні.
  • Слідство вважає, що 28-річний водій, мешканець Калинівки, не обравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням. Внаслідок цього мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався в дерево.
  • За фактом ДТП поліція відкрила кримінальну справу.

ДТП на Вінничині
Аварія на Вінничині забрала життя трьох військових / Фото Нацполіції

Калинівський район на карті України:

 

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Поліція Жертви Збройні сили України Аварії та ДТП
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