Трагічна ДТП на Вінниччині: загинули троє молодих військових – фото
На Вінниччині 9 травня в ДТП загинули троє військовослужбовців військової частини А 1119. Аварія сталася між селами Нападівка та Люлинці Калинівського району.
Пресслужба поліції Вінницької області зазначила, що ДТП трапилась близько 22 години.
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Що відомо про обставини аварії
- Автомобіль Mercedes-Benz Vito з'їхав з дороги та зіткнувся з деревом. Водій, його 27-річний пасажир та 28-річна жінка від отриманих травм на місці події. Усі вони були військовослужбовцями військової частини А 1119.
- 20-річна дівчина з цього ж автомобіля у важкому стані госпіталізована до реанімаційного відділення Калинівської районної лікарні.
- Слідство вважає, що 28-річний водій, мешканець Калинівки, не обравши безпечної швидкості, не впорався з керуванням. Внаслідок цього мікроавтобус з’їхав з дороги та врізався в дерево.
- За фактом ДТП поліція відкрила кримінальну справу.
Аварія на Вінничині забрала життя трьох військових / Фото Нацполіції
Калинівський район на карті України:
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