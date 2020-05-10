Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Трагическое ДТП на Винничине: погибли трое молодых военных – фото

- Читати новину українською
ДТП в Винницкой области 9 мая - погибли военные
Смертельное ДТП в Винницкой области / vn.npu.gov.ua

На Виннитчине 9 мая в ДТП погибли трое военнослужащих воинской части А-1119. Авария произошла между селом Нападовка и Люлынци Калиновского района.

 

Пресс-служба полиции Винницкой области отметила, что ДТП случилось около 22 часов.

Смотрите также В Киеве пьяный байкер сломал ногу полицейскому: видео 18+

Что известно об обстоятельствах аварии

  • Автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом. Водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя женщина от полученных травм скончались на месте происшествия. Все они были военнослужащими воинской части А-1119.
  • 20-летняя девушка из этого же автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.
  • Следствие считает, что 28-летний водитель, житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением. В результате микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево.
  • По факту ДТП полиция открыла уголовное дело.

ДТП на Вінничині
Авария на Винничине унесла жизни трех военных / Фото Нацполиции

Калиновский район на карте Украины:

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Вооруженные силы Украины Аварии и ДТП
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
сегодня , 10:30 Угадайте звездную мамочку за фото ее ребенка: тест, который сможет вас удивить
Юлія Михайлова
Новости коронавируса 9 мая: умерли братья-медики, когда будет вторая волна заболевших
сегодня , 06:00 Новости коронавируса 9 мая: умерли братья-медики, когда будет вторая волна заболевших
Альона Захарова
Созданный (не) Богом
9 мая , 22:58 Созданный (не) Богом