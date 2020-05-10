Трагическое ДТП на Винничине: погибли трое молодых военных – фото
На Виннитчине 9 мая в ДТП погибли трое военнослужащих воинской части А-1119. Авария произошла между селом Нападовка и Люлынци Калиновского района.
Пресс-служба полиции Винницкой области отметила, что ДТП случилось около 22 часов.
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Что известно об обстоятельствах аварии
- Автомобиль Mercedes-Benz Vito съехал с дороги и столкнулся с деревом. Водитель, его 27-летний пассажир и 28-летняя женщина от полученных травм скончались на месте происшествия. Все они были военнослужащими воинской части А-1119.
- 20-летняя девушка из этого же автомобиля в тяжелом состоянии госпитализирована в реанимационное отделение Калиновской районной больницы.
- Следствие считает, что 28-летний водитель, житель Калиновки, не выбрав безопасную скорость, не справился с управлением. В результате микроавтобус съехал с дороги и врезался в дерево.
- По факту ДТП полиция открыла уголовное дело.
Авария на Винничине унесла жизни трех военных / Фото Нацполиции
Калиновский район на карте Украины:
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