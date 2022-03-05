Об этом в сети сообщили около 2:40. Там также подчеркнули, что гул самолетов слышен практически во всех районах Харькова.
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Жители города, пожалуйста, не покидайте укрытия. Находитесь там, пока официальные ресурсы не сообщат, что выходить оттуда – безопасно.
Есть информация о взрывах в районе:
- Салтовки;
- Холодной Горы;
- Баварии;
- Советской;
- Основы;
- Люботина;
- поселка Жуковского;
- Коротича;
- Новых домов.
Харьков обороняется от врага
В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" подчеркнули, что Харьков продолжает держать оборону, несмотря на жестокие обстрелы жилых кварталов. Там уточнили, что вражеские снаряды снова попали в 3 дома. Некоторых горожан атака россиян застала прямо посреди улицы.
Вражеские атаки уносят жизни местных жителей. К сожалению, с начала боевых действий в Харьковской области погибли 188 человек, среди них – 5 детей.
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