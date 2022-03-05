Об этом в сети сообщили около 2:40. Там также подчеркнули, что гул самолетов слышен практически во всех районах Харькова.

Читайте также "Град", обстреливавший Северную Салтовку в Харькове, уничтожен

Жители города, пожалуйста, не покидайте укрытия. Находитесь там, пока официальные ресурсы не сообщат, что выходить оттуда – безопасно.

Есть информация о взрывах в районе:

Салтовки;

Холодной Горы;

Баварии;

Советской;

Основы;

Люботина;

поселка Жуковского;

Коротича;

Новых домов.

Харьков обороняется от врага

В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" подчеркнули, что Харьков продолжает держать оборону, несмотря на жестокие обстрелы жилых кварталов. Там уточнили, что вражеские снаряды снова попали в 3 дома. Некоторых горожан атака россиян застала прямо посреди улицы.

Обратите внимание! Российские войска не сумели захватить Харьков. Они бомбят жилые районы авиацией и реактивной артиллерией, пытаясь нанести городу наибольший ущерб.

Вражеские атаки уносят жизни местных жителей. К сожалению, с начала боевых действий в Харьковской области погибли 188 человек, среди них – 5 детей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!