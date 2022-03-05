Об этом в сети сообщили около 2:40. Там также подчеркнули, что гул самолетов слышен практически во всех районах Харькова.

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Жители города, пожалуйста, не покидайте укрытия. Находитесь там, пока официальные ресурсы не сообщат, что выходить оттуда – безопасно.

Есть информация о взрывах в районе:

  • Салтовки;
  • Холодной Горы;
  • Баварии;
  • Советской;
  • Основы;
  • Люботина;
  • поселка Жуковского;
  • Коротича;
  • Новых домов.

Харьков обороняется от врага

В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" подчеркнули, что Харьков продолжает держать оборону, несмотря на жестокие обстрелы жилых кварталов. Там уточнили, что вражеские снаряды снова попали в 3 дома. Некоторых горожан атака россиян застала прямо посреди улицы.

Вражеские атаки уносят жизни местных жителей. К сожалению, с начала боевых действий в Харьковской области погибли 188 человек, среди них – 5 детей.

ВСУ

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