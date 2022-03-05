Про це у мережі повідомили близько 2:40. Там також підкреслили, що гул літаків чути практично у всіх районах Харкова.

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Мешканці міста, будь ласка, не покидайте укриття. Перебувайте там, поки офіційні ресурси не повідомлять, що виходити звідти – безпечно.

Є інформація про вибухи у районі:

Салтівки;

Холодної Гори;

Баварії;

Радянської;

Основи;

Люботина;

селища Жуковського;

Коротича;

Нових будинків.

Харків обороняється від ворога

У телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" підкреслили, що Харків продовжує тримати оборону, попри жорстокі обстріли житлових кварталів. Там уточнили, що ворожі снаряди знову влучили у 3 будинки. Деяких містян атака росіян застала просто посеред вулиці.

Зверніть увагу! Російські війська не зуміли захопити Харків. Вони бомблять житлові райони авіацією та реактивною артилерією, намагаючись завдати місту якнайбільшої шкоди.

Ворожі атаки забирають життя місцевих мешканців. На жаль, від початку бойових дій на Харківщині загинули 188 людей, серед них – 5 дітей.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!