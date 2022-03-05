Про це у мережі повідомили близько 2:40. Там також підкреслили, що гул літаків чути практично у всіх районах Харкова.
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Мешканці міста, будь ласка, не покидайте укриття. Перебувайте там, поки офіційні ресурси не повідомлять, що виходити звідти – безпечно.
Є інформація про вибухи у районі:
- Салтівки;
- Холодної Гори;
- Баварії;
- Радянської;
- Основи;
- Люботина;
- селища Жуковського;
- Коротича;
- Нових будинків.
Харків обороняється від ворога
У телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ" підкреслили, що Харків продовжує тримати оборону, попри жорстокі обстріли житлових кварталів. Там уточнили, що ворожі снаряди знову влучили у 3 будинки. Деяких містян атака росіян застала просто посеред вулиці.
Ворожі атаки забирають життя місцевих мешканців. На жаль, від початку бойових дій на Харківщині загинули 188 людей, серед них – 5 дітей.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!