Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она рассказала о молодых супругах-военных. Также и сама Анна недавно стала женой.
По теме Познакомились в военкомате: в Харькове обручились защитник Бахмута и военный медик
Чувства, проверенные войной
Украинский военный Михаил и военный медик Елена были в Харькове соседями, но познакомились уже во время войны – в военкомате.
Летом у них состоялась первая встреча, и вот они уже муж и жена. По их словам, сейчас иначе все это чувствуется, и близость человека сегодня ценится больше, чем в мирное время,
– подчеркнула корреспондентка Анна Черненко.
Михаил служит на самом тяжелом направлении фронта – в Бахмутском районе. Его жена – военный медик, не исключает, что так же поедет туда служить, чтобы быть поближе к мужу.
"Вот такие чувства, проверенные войной", – подчеркнула Черненко.
В Харькове стали чаще заключать браки: смотрите видео
Семей стало больше
По ее словам, сейчас в Харькове заключается очень много браков. В те дни, в которые работают ЗАГС, успевают расписать около 15 пар.
"Это при том, что подразумевается "брак за час", а не такие красивые церемонии, как у Михаила и Елены, даты проведения которых определяются заранее. Семей становится больше, и такая прочность отношений так же будет приближать нашу победу", – говорит корреспондентка.
"Хоть что-то в этом году будет хорошее"
Михаил и Елена также поделились своими мыслями и впечатлениями во время церемонии и вспомнили, как познакомились.
Я никогда не планировала свою свадьбу, никогда не мечтала о ней. А вот как вышло. В военное время, пожалуй, как-то иначе ценишь жизнь и все происходящее
– рассказала Елена.
По ее словам, когда Михаил не на нуле, можно хоть раз в день с ним пообщаться, а если он там, то связи нет.
Михаил же рассказал, что впервые увидев свою будущую жену, понял, что она та самая – единственная.
После знакомства прошло совсем мало времени, как говорится, если твое, надо брать сразу,
– подчеркнул он.
Михаил добавляет, что "хоть что-то в этом году будет хорошее".
Анна Черненко тоже присоединилась
Корреспондентка 24 канала Анна Черненко также внесла свой вклад в статистику браков в Харькове: недавно она стала женой. 24 канал искренне поздравляет Анну и ее мужа с этим событием!
Анна Черненко стала женой / Скриншот с видео
Что происходит в Харькове: коротко
- Харьковчане продолжают поражать своей несокрушимостью. Так, жители Северной Салтовки, которая в свое время сильно пострадала от российских обстрелов, устанавливают елки в сгоревших домах.
- Не понимали, что будет с Харьковом и нашим производством, – Артем Свирский, владелец предприятия по производству мебели, о войне и вывозе бизнеса во Львов.
- Известный кот-блогер Степан погостил у спасателей Харькова: милые фото