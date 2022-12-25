Об этом 24 каналу сообщила корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она рассказала о молодых супругах-военных. Также и сама Анна недавно стала женой.

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Чувства, проверенные войной

Украинский военный Михаил и военный медик Елена были в Харькове соседями, но познакомились уже во время войны – в военкомате.

Летом у них состоялась первая встреча, и вот они уже муж и жена. По их словам, сейчас иначе все это чувствуется, и близость человека сегодня ценится больше, чем в мирное время,

– подчеркнула корреспондентка Анна Черненко.

Михаил служит на самом тяжелом направлении фронта – в Бахмутском районе. Его жена – военный медик, не исключает, что так же поедет туда служить, чтобы быть поближе к мужу.

"Вот такие чувства, проверенные войной", – подчеркнула Черненко.

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Семей стало больше

По ее словам, сейчас в Харькове заключается очень много браков. В те дни, в которые работают ЗАГС, успевают расписать около 15 пар.

"Это при том, что подразумевается "брак за час", а не такие красивые церемонии, как у Михаила и Елены, даты проведения которых определяются заранее. Семей становится больше, и такая прочность отношений так же будет приближать нашу победу", – говорит корреспондентка.

"Хоть что-то в этом году будет хорошее"

Михаил и Елена также поделились своими мыслями и впечатлениями во время церемонии и вспомнили, как познакомились.

Я никогда не планировала свою свадьбу, никогда не мечтала о ней. А вот как вышло. В военное время, пожалуй, как-то иначе ценишь жизнь и все происходящее

– рассказала Елена.

По ее словам, когда Михаил не на нуле, можно хоть раз в день с ним пообщаться, а если он там, то связи нет.

Михаил же рассказал, что впервые увидев свою будущую жену, понял, что она та самая – единственная.

После знакомства прошло совсем мало времени, как говорится, если твое, надо брать сразу,

– подчеркнул он.

Михаил добавляет, что "хоть что-то в этом году будет хорошее".

Анна Черненко тоже присоединилась

Корреспондентка 24 канала Анна Черненко также внесла свой вклад в статистику браков в Харькове: недавно она стала женой. 24 канал искренне поздравляет Анну и ее мужа с этим событием!



Анна Черненко стала женой / Скриншот с видео

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