Более того, наряженные деревья сияют прямо во дворах. Об этом 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Как живет Салтовка

В район возвращаются многие, некоторые даже решаются вернуться с детьми. Однако это касается тех домов, в которые подали как можно больше коммуникаций. К сожалению, есть дома, где есть только электричество или газ, но люди все равно живут там.

Черненко рассказала о знакомстве с мужчиной, проживающим в 9-этажке на Северной Салтовке. На два подъезда дома живет только он и еще одна женщина. Температура дома – 6 градусов. Конечно, он спит одет, а за водой он ходит к источнику. Условия очень сложные, однако харьковчанин решил, что должен остаться дома.

Знаете, что очень тронуло? Мы зашли к нему, а там – наряженная елка! Одинокий мужчина, его семья в эвакуации – в Европе и на Западе Украины. Он улыбнулся и сказал, что поднял ее с постели внучки, поставил и подправил. Это елка из прошлого года, которая как-то украшает его дом и быт,

– отметила Анна Черненко.

Люди действительно очень держатся за праздник. Это внутренняя моральная борьба: "Я имею право на жизнь и празднование, и никто этого не заберет".

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