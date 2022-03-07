В своем фейсбуке он показал лишь небольшую часть того, что приносят и привозят люди. Все для того, чтобы обеспечить жителей Харькова необходимым.

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В Харькове волонтеры работают ежедневно

Сергей Жадан отметил, что волонтерят и мужчины, и женщины, и даже дети. А сама помощь идет из целой страны. На фото, которое он выложил в сети, – спальники, карематы и лекарства, которые будут развозить по Харькову.



Спальники, карематы и лекарства будут развозить по городу / Фото Сергея Жадана

Харьков – украинский город, россиян здесь не ждут,

– подчеркнул он.

Ранее мы рассказывали, где в Харькове можно получить гуманитарную помощь. Ее сейчас выдают в 16 пунктах "Новой почты", отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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