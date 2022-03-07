На своєму фейсбуці він показав лише невелику частину того, що приносять та привозять люди. Усе для того, щоб забезпечити мешканців Харкова необхідним.

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У Харкові волонтери працюють щоденно

Сергій Жадан зазначив, що волонтерять і чоловіки, і жінки, і навіть діти. А сама допомога йде з цілої країни. На фото, яке він виклав у мережі, – спальники, каремати та ліки, які розвозитимуть Харковом.



Спальники, каремати та ліки розвозитимуть по місту / Фото Сергія Жадана

Харків – українське місто, росіян тут не чекають,

– наголосив він.

Раніше ми розповідали, де у Харкові можна отримати гуманітарну допомогу. Її наразі видають у 16 пунктах "Нової пошти", зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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