У мережі з'явився оновлений список пунктів видачі гуманітарної допомоги. Про це повідомив голова Харківської ОВА 7 березня.

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Щодня обласний логістичний штаб отримує десятки тон допомоги від інших областей, партнерів з-за кордону та великих торговельних мереж,
– пише Синєгубов.

Де отримати гуманітарну допомогу

  • проспект Людвіга Свободи, 35;
  • вулиця Ахсарова, 21;
  • вулиця Пушкінська, 96;
  • вулиця Шевченка, 24а;
  • провулок Пискунівський, 4;
  • проспект Гагаріна, 54-а, 176, 199;
  • проспект Льва Ландау, 46;
  • проїзд Стадіонний, 13;
  • вулиця Амосова 11-а;
  • проспект Архітектора Альошина, 5;
  • проспект Індустріальний, 24/31;
  • вулиця Луї Пастера, 318;
  • проспект Героїв Сталінграда, 169/24
  • вулиця Ньютона, 98.

Гуманітарна допомога Харків
Адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги / Фото Харківської ОВА

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