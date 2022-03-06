Відправляти та отримувати гуманітарні вантажі можуть безкоштовно всі. Водночас конкретного адресата вказувати необов'язково.

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Відправити можна:

продукти тривалого зберігання;

медикаменти;

засоби особистої гігієни;

інші необхідні речі.

Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти". Але перед тим слід дізнатися адреси відділень, що зараз працюють.



Приклад гуманітарних куточків у Харкові / Фото Харківська ОВА

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