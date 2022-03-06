Відправляти та отримувати гуманітарні вантажі можуть безкоштовно всі. Водночас конкретного адресата вказувати необов'язково.

Зверніть увагу Укрзалізниця завезла у Харків 50 тонн гуманітарки та готова евакуйовувати людей

Відправити можна:

  • продукти тривалого зберігання;
  • медикаменти;
  • засоби особистої гігієни;
  • інші необхідні речі.

Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти". Але перед тим слід дізнатися адреси відділень, що зараз працюють.

Нова пошта Гуманітарна допомога
Приклад гуманітарних куточків у Харкові / Фото Харківська ОВА

ЗСУ

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