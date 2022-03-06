Відправляти та отримувати гуманітарні вантажі можуть безкоштовно всі. Водночас конкретного адресата вказувати необов'язково.
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Відправити можна:
- продукти тривалого зберігання;
- медикаменти;
- засоби особистої гігієни;
- інші необхідні речі.
Щоб відправити гуманітарний вантаж безкоштовно, клієнти мають принести його до відділень "Нової пошти". Але перед тим слід дізнатися адреси відділень, що зараз працюють.
Приклад гуманітарних куточків у Харкові / Фото Харківська ОВА
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