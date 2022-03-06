Як зазначили в Укрзалізниці, це дозволить українським захисникам справно працювати. Про це в пресслужбі установи заявив зранку 6 березня.

Важливо Розклад евакуаційних рейсів Укрзалізниці за кордон на 6 березня

"Двоповерховий потяг Skoda та 18 спальних вагонів вже відкрили двері для пасажирів, ще 10 вагонів у найближчому резерві", – заначили в Укрзалізниці.

Інформація про найближчі поїзди у Харкові

Як повідомили в установі, поїзд Hyundai Rotem прибуде на посадку o 8:30 у Харкові.

Крім того, поспішають до Харкова поїзди 5426 (станом на 7:45 ранку 6 березня пройшов Миронівку) та 5424 (пройшов Знам'янку).

В Укрзалізниці також пообіцяли ближе до вечора 6 березня надати ще 19 додаткових вагонів. Зокрема мовитьтся й про "Інтерсіті".

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