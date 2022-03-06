Отправлять и получать гуманитарные грузы могут все бесплатно. В то же время, конкретного адресата указывать необязательно.

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Отправить можно:

  • продукты длительного хранения;
  • медикаменты;
  • средства личной гигиены;
  • другие необходимые вещи.

Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его в отделения "Новой почты". Но перед тем следует узнать адреса работающих сейчас отделений.

Новая почта Гуманитарная помощь
Пример гуманитарных уголков в Харькове / Фото Харьковская ОВА

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