Отправлять и получать гуманитарные грузы могут все бесплатно. В то же время, конкретного адресата указывать необязательно.
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Отправить можно:
- продукты длительного хранения;
- медикаменты;
- средства личной гигиены;
- другие необходимые вещи.
Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его в отделения "Новой почты". Но перед тем следует узнать адреса работающих сейчас отделений.
Пример гуманитарных уголков в Харькове / Фото Харьковская ОВА
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