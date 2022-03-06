Отправлять и получать гуманитарные грузы могут все бесплатно. В то же время, конкретного адресата указывать необязательно.

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Отправить можно:

продукты длительного хранения;

медикаменты;

средства личной гигиены;

другие необходимые вещи.

Чтобы отправить гуманитарный груз бесплатно, клиенты должны принести его в отделения "Новой почты". Но перед тем следует узнать адреса работающих сейчас отделений.



Пример гуманитарных уголков в Харькове / Фото Харьковская ОВА