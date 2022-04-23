Спасатели тушили пожар с обеда. Из-за вражеских обстрелов загорелась крыша и частично помещение на 2 этаже.

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Общая площадь пожара составила около 800 квадратных метров. В 15:20 пожар удалось локализовать и в 18:00 полностью ликвидировать. По предварительным данным жертв и пострадавших нет,

– сообщили в ГСЧС Харьковской области.

К ликвидации огня привлекли 8 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава ГСЧС.

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